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Тромбоз и воспаление: регулятор ЕС сообщил о побочных эффектах двух COVID-вакцин

Автор: Инна Собора

Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что рассматривает случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Его зафиксировали после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Кроме того, комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) также изучает случаи редких тромбозов после использования препарата Johnson & Johnson's. Регулятор сообщил, что данный случай отличается от редкого побочного эффекта, выявленного ранее.

Напомним, врач посоветовал, как предотвратить риск тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Он объяснил, когда могут возникнуть осложнения.

РБК-Украина писало, что в EMA сообщили, что пока нет подтверждений риска тромбоза после вакцинации препаратом Johnson & Johnson.

Ранее Европейский регулятор начал экспертизу вакцины от коронавируса французской компании Sanofi.

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