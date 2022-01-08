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Центры и пункты вакцинации от COVID в Украине возобновили работу

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Киев, Суббота 08 января 2022 10:42
Центры и пункты вакцинации от COVID в Украине возобновили работу Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 8 января 2022 года, в Украине возобновили работу центры и пункты вакцинации от COVID. Накануне их закрывали из-за Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

"7 января центры и пункты вакцинации COVID-19 (были, - ред.) закрыты. Уже с 8 января они возобновят работу по обычному графику", - говорится в сообщении.

Контакты и график работы пунктов вакцинации доступны по ссылке или по телефону 0 800 60 20 19.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех старше 18 лет. Предполагается, что еще одна доза должна усилить эффективность вакцин и дать лучшую защиту от нового штамма "Омикрон".

Также стало известно, как можно записаться на бустерную прививку онлайн.

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