Центры вакцинации будут работать в рождественские праздники. Минздрав разрабатывает механизм

В Украине в рождественские праздники продолжат работать центры вакцинации от коронавируса. Сейчас Офис президента Украины совместно с Министерством здравоохранения разрабатывают план по работе пунктов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП .

"Никто не будет останавливаться. Мы сейчас разрабатываем планы вместе с Министерством здравоохранения и руководителями областей по вакцинации и в праздничные дни. Чтобы все центры вакцинации работали, и люди могли прийти и прививаться", - заявил он.

Тимошенко добавил, что через несколько месяцев в Украине может начаться бустерная вакцинация.