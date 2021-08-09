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Центры вакцинации будут развернуты в каждом райцентре и большом городе, - Тимошенко

Автор: РБК-Украина

Центральная власть работает над тем, чтобы вакцинация от COVID-19 стала доступной для жителей всех населенных пунктов Украины. Местные власти уже получили поручение по открытию новых центров вакцинации.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook по итогам инспекции центра массовой вакцинации в Черкассах.

"Местная власть имеет поручение развернуть минимум один крупный центр массовой вакцинации в области, а также центры вакцинации в каждом райцентре и городах с населением более 100 тысяч жителей", - заявил он.

По словам Тимошенко, Офис президента находится в постоянном контакте с местными властями и главами областных госадминистраций относительно всех вопросов, касающихся борьбы с коронавирусом.

Он также отметил, что для жителей малых населенных пунктов организуют бесплатный подвоз к пунктам вакцинации. Кроме этого, главам областных администраций поставлена ​​задача лично проверить, как организован процесс вакцинации в районах.

"Уверен, что приезд главы области привлечет внимание и поможет убедить людей не тянуть с прививкой от COVID-19. У нас достаточно вакцин и квалифицированных медицинских работников. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, защитите себя и близких", - написал Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что в этом году будут введены в эксплуатацию 200 реконструированных приемных отделений в больницах.

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Вакцина от коронавируса