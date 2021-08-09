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Центри вакцинації будуть розгорнуті у кожному райцентрі та великому місті, - Тимошенко

Автор: РБК-Україна

Центральна влада працює над тим, щоб вакцинація від COVID-19 стала доступною для мешканців усіх населених пунктів України. Місцева влада вже отримала доручення стосовно відкриття нових центрів вакцинації.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook за підсумками інспекції центру масової вакцинації у Черкасах.

"Місцева влада має доручення розгорнути мінімум один великий центр масової вакцинації в області, а також центри вакцинації у кожному райцентрі та містах із населенням понад 100 тисяч мешканців", - заявив він.

За словами Тимошенка, Офіс президента знаходиться у постійному контакті з місцевою владою і головами обласних держадміністрацій стосовно усіх питань, що стосуються боротьби з коронавірусом.

Він також наголосив, що для мешканців малих населених пунктів організують безкоштовне підвезення до пунктів вакцинації людей. Крім цього, головам обласних адміністрацій поставлено завдання особисто перевірити, як організовано процес вакцинації у районах.

"Впевнений, що приїзд очільника області приверне увагу і допоможе переконати людей не зволікати з щепленням від COVID-19. У нас достатньо вакцин і кваліфікованих медичних працівників. Будь ласка, скористуйтесь цією можливістю, захистіть себе і близьких", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що цього року будуть введені в експлуатацію 200 реконструйованих приймальних відділень у лікарнях.

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Вакцина від коронавірусу