Центри вакцинації будуть розгорнуті у кожному райцентрі та великому місті, - Тимошенко

"Місцева влада має доручення розгорнути мінімум один великий центр масової вакцинації в області, а також центри вакцинації у кожному райцентрі та містах із населенням понад 100 тисяч мешканців", - заявив він.

За словами Тимошенка, Офіс президента знаходиться у постійному контакті з місцевою владою і головами обласних держадміністрацій стосовно усіх питань, що стосуються боротьби з коронавірусом.

Він також наголосив, що для мешканців малих населених пунктів організують безкоштовне підвезення до пунктів вакцинації людей. Крім цього, головам обласних адміністрацій поставлено завдання особисто перевірити, як організовано процес вакцинації у районах.

"Впевнений, що приїзд очільника області приверне увагу і допоможе переконати людей не зволікати з щепленням від COVID-19. У нас достатньо вакцин і кваліфікованих медичних працівників. Будь ласка, скористуйтесь цією можливістю, захистіть себе і близьких", - написав Тимошенко.