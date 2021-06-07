Центры вакцинации от COVID заработали в 12 городах. Минздрав призывает открывать новые

На сегодня центры вакцинации от COVID заработали в 12 городах Украины. Но для скорейшего охвата украинцев прививками нужно открывать новые.

За минувшие выходные в центрах вакцинации привились более 15 000 человек - работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 5 048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" - 2 447 и в трех центрах в Одессе - 1 329.

"Открытие таких центров - это инициатива местных властей в ответ на запрос жителей прививаться. Уже 12 городов запустили пилотные центры массовой вакцинации. Министерство здравоохранения призывает власти других городов последовать их примеру и будет всячески способствовать созданию новых центров. Сейчас в Украине достаточно вакцины для их работы", - говорится в сообщении.

Пока эти центры работают только по выходным, в них прививают людей, которые записались в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку по телефону, так и всех желающих, которым еще не поступило приглашение. Приоритет дается пожилым.

Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. Сейчас используют китайскую вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.