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Центри вакцинації від COVID запрацювали в 12 містах. МОЗ закликає відкривати нові

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 12:45
Центри вакцинації від COVID запрацювали в 12 містах. МОЗ закликає відкривати нові Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні центри вакцинації від COVID запрацювали в 12 містах України. Але для якнайшвидшого охоплення українців щепленнями потрібно відкривати нові.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

За минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 000 осіб - працювали три центри вакцинації в Одесі і по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5 048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2 447 і в трьох центрах в Одесі - 1 329.

"Відкриття таких центрів - це ініціатива місцевої влади у відповідь на запит жителів робити щеплення. Вже 12 міст запустили пілотні центри масової вакцинації. Міністерство охорони здоров'я закликає владу інших міст наслідувати їхній приклад і всіляко сприятиме створенню нових центрів. Зараз в Україні достатньо вакцини для їх роботи", - йдеться в повідомленні.

Поки ці центри працюють тільки по вихідних, в них прищеплюють людей, які записалися до листа очікування в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення по телефону, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет дається літнім.

Обирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують китайську вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 1 млн осіб.

А в Кабінеті міністрів розповіли РБК-Україна, що дасть COVID-сертифікат всередині країни.

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