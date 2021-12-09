Тщательная проверка тестов. В Минздраве рассказали, есть ли в Украине "Омикрон"

По состоянию на четверг, 9 декабря, в Украине не выявлено случаев заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Сейчас исследуют образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санврача Украины Игоря Кузина.

"Сейчас все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни, в частности у тех людей, которые вернулись из-за границы, или проживают в районах, где наблюдается значительный всплеск заболевания, подлежат тщательному исследованию", - сказал Кузин.

По его словам, пока все образцы свидетельствуют лишь о том, что в каждом регионе распространяется штамм коронавируса "Дельта".