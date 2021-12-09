Тщательная проверка тестов. В Минздраве рассказали, есть ли в Украине "Омикрон"

По состоянию на четверг, 9 декабря, в Украине не выявлено случаев заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Сейчас исследуют образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санврача Украины Игоря Кузина.
"Сейчас все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни, в частности у тех людей, которые вернулись из-за границы, или проживают в районах, где наблюдается значительный всплеск заболевания, подлежат тщательному исследованию", - сказал Кузин.
По его словам, пока все образцы свидетельствуют лишь о том, что в каждом регионе распространяется штамм коронавируса "Дельта".
Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.
А гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает более легкое заболевание COVID, чем "Дельта" вариант. Однако, глава организации подчеркнул, что пока рано делать выводы.