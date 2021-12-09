Ретельна перевірка тестів. У МОЗ розповіли, чи є в Україні "Омікрон"

Станом на четвер, 9 грудня, в Україні не виявлено випадків захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Зараз досліджують зразки, які свідчать про нетиповий перебіг хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санлікаря України Ігоря Кузіна.
"Зараз усі зразки, що свідчать про нетиповий перебіг хвороби, зокрема у тих людей, які повернулися з-за кордону, або проживають у районах, де спостерігається значний сплеск захворювання, підлягають ретельному дослідженню", - сказав Кузін.
За його словами, поки що всі зразки свідчать лише про те, що в кожному регіоні поширюється штам коронавірусу "Дельта".
Нагадаємо, новий штам коронавірусу "Омікрон" може серйозно вплинути на перебіг пандемії коронавірусу. В даний час важко оцінити, яким саме цей вплив буде.
А гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає легше захворювання COVID, ніж "Дельта" варіант. Проте, голова організації наголосив, що поки що рано робити висновки.