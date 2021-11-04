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Цифровой сертификат выздоровления от COVID: когда заработает и кто получит

Автор: Валерия Полищук

Со следующей неделе люди, которые выздоровели от COVID, смогут сгенерировать цифровой сертификат о выздоровлении. Однако его смогут получить только те, у кого был установлен диагноз COVID-19 до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сертификат о выздоровлении будет двух видов:

  • внутренний - для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпиднебезопасности;
  • международный - для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС.

Сертификат позволит в течение 90 дней без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в "желтой" и "красной" зонах карантина.

В Минздраве заявили, что сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз с момента запуска нового сертификата.

"При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ - скачать сертификат не смогут", - говорится в сообщении.

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