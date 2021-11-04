Цифровой сертификат выздоровления от COVID: когда заработает и кто получит

Со следующей неделе люди, которые выздоровели от COVID, смогут сгенерировать цифровой сертификат о выздоровлении. Однако его смогут получить только те, у кого был установлен диагноз COVID-19 до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Сертификат о выздоровлении будет двух видов:
Сертификат позволит в течение 90 дней без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в "желтой" и "красной" зонах карантина.
В Минздраве заявили, что сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз с момента запуска нового сертификата.
"При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ - скачать сертификат не смогут", - говорится в сообщении.