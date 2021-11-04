Цифровий сертифікат одужання від COVID: коли запрацює і хто отримає

Сертифікат про одужання буде двох видів:

внутрішній - для використання всередині країни в умовах "жовтого" і "червоного" рівнів епіднебезпеки;

міжнародний - для перетину кордону 45 країн, що входять в довірчу мережу е-здоров'я ЄС.

Сертифікат дозволить протягом 90 днів без обмежень працювати, відвідувати заклади і пересуватися в "жовтій" і "червоній" зонах карантину.

У МОЗ заявили, що сертифікат про одужання буде формуватися тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз з моменту запуску нового сертифіката.

"При цьому обов'язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображається в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть", - йдеться в повідомленні.