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Цифровий сертифікат одужання від COVID: коли запрацює і хто отримає

Автор: Валерія Поліщук

З наступного тижня люди, які одужали від COVID, зможуть генерувати цифровий сертифікат відновлення. Однак його не зможуть отримати ті, у кого був встановлений діагноз COVID-19 до появи нового типу сертифіката.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Сертифікат про одужання буде двох видів:

  • внутрішній - для використання всередині країни в умовах "жовтого" і "червоного" рівнів епіднебезпеки;
  • міжнародний - для перетину кордону 45 країн, що входять в довірчу мережу е-здоров'я ЄС.

Сертифікат дозволить протягом 90 днів без обмежень працювати, відвідувати заклади і пересуватися в "жовтій" і "червоній" зонах карантину.

У МОЗ заявили, що сертифікат про одужання буде формуватися тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз з моменту запуску нового сертифіката.

"При цьому обов'язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображається в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть", - йдеться в повідомленні.

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