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В Туркмении объявили обязательную COVID-вакцинацию

Автор: РБК-Украина

Правительство Туркмении объявило обязательную вакцинацию от коронавируса. В стране до сих пор не подтверждено ни единого случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Вакцинация является обязательной для всех граждан страны в возрасте от 18 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний для прививки.

"Для эффективности вакцинопрофилактики каждый из нас должен активно участвовать в этом процессе. Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки от COVID-19 подлежат вакцинации", - заявили в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.

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ТуркменияВакцинацияКоронавирус