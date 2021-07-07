У Туркменії оголосили обов'язкову вакцинацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "нейтральний Туркменістан" .

Вакцинація є обов'язковою для всіх громадян країни у віці від 18 років, які не мають медичних протипоказань для щеплення.

"Для ефективності вакцинопрофілактики кожен з нас повинен брати активну участь у цьому процесі. Всі особи старше 18 років при відсутності лікарських протипоказань для отримання профілактичного щеплення від COVID-19 підлягають вакцинації", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я та медичної промисловості Туркменії.