В Турции более 40 тысяч COVID-случаев за сутки: власти сделали новогоднее предупреждение

Такого числа новых случаев в Турции не было с апреля. Министр здравоохранения предупредил, что из-за коронавируса люди живут во времена повышенного риска.

Он также посоветовал жителям страны действовать так, как во времена жестких ограничений и провести новогодние праздники дома.

"Хотя ограничений нет, мы рекомендуем действовать так, как будто они есть. Мы живем во времена повышенного риска. Избегайте тесноты и плохой вентиляции. Новый год предпочитаю встречать в кругу семьи. В надежде оставить эпидемию позади в 2022 году", - написал он.