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В Турции более 40 тысяч COVID-случаев за сутки: власти сделали новогоднее предупреждение

Автор: Наталья Скороход

В Турции число заболевших коронавирусом за сутки достигло 40 786 новых случаев. Власти сделали новогоднее предупреждение для жителей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа в Twitter.

Такого числа новых случаев в Турции не было с апреля. Министр здравоохранения предупредил, что из-за коронавируса люди живут во времена повышенного риска.

Он также посоветовал жителям страны действовать так, как во времена жестких ограничений и провести новогодние праздники дома.

"Хотя ограничений нет, мы рекомендуем действовать так, как будто они есть. Мы живем во времена повышенного риска. Избегайте тесноты и плохой вентиляции. Новый год предпочитаю встречать в кругу семьи. В надежде оставить эпидемию позади в 2022 году", - написал он.

Напомним, что Турция начала использовать собственную вакцину от коронавируса. Решение приняли из-за роста заболеваемости в стране.

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