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У Туреччині понад 40 тисяч випадків за добу: влада зробила новорічне попередження

Автор: Наталья Скороход

В Туреччина число хворих коронавірусом за добу досягло 40 786 нових випадків. Влада зробила новорічне попередження для жителів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа в Twitter.

Такого числа нових випадків в Туреччині не було з квітня. Міністр охорони здоров'я попередив, що через коронавірус люди живуть за часів підвищеного ризику.

Він також порадив жителям країни діяти так, як за часів жорстких обмежень і провести новорічні свята вдома.

"Хоча обмежень немає, ми рекомендуємо діяти так, як ніби вони є. Ми живемо в часи підвищеного ризику. Уникайте тісноти та поганої вентиляції. Новий рік волію зустрічати в колі сім'ї. У надії залишити епідемію позаду у 2022 році", - написав він.

Нагадаємо, що Туреччина почала використовувати власну вакцину від коронавірусу. Рішення прийняли через зростання захворюваності в країні.

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Коронавірус