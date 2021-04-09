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В Турции коронавирусный антирекорд. Могут ввести полный локдаун во время Рамадана

Автор: Анастасия Рокитна

В Турции предложили ввести жесткий карантин во время Рамадана. В стране выявили почти 55 тысяч новых случаев коронавируса, что является максимум за все время пандемии.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Декан медицинской школы Стамбульского университета Туфак Тюкек считает, что ближайшие дни будут особенно сложными, в стране начали болеть семьями.

"Увеличение заражений продолжается. Локдауна выходных дней будет недостаточно для ликвидации "пожара", - заявил он.

По данным Министерства здравоохранения Турции, 7 апреля по всей стране было зарегистрировано 54 740 новых случаев коронавируса.

Напомним, власть султаната Оман усилила карантин на фоне обострения ситуации с коронавирусом. В стране вводится комендантский час, запрет на торговлю, передвижение людей и проведение массовых мероприятий.

Также правительство Турции приняло решение снова ввести комендантский час на выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца Рамадан.

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