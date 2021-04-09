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У Туреччині коронавірусний антирекорд. Можуть ввести повний локдаун під час Рамадану

Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині запропонували ввести жорсткий карантин під час Рамадану. У країні виявили майже 55 тисяч нових випадків коронавірусу, що є максимум за весь час пандемії.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Декан медичної школи Стамбульського університету Туфак Тюкек вважає, що найближчі дні будуть особливо складними, в країні почали хворіти сім'ями.

"Збільшення заражень триває. Локдауну вихідних днів буде недостатнім для ліквідації "пожежі", - заявив він.

За даними Міністерства охорони здоров’я Туреччини, 7 квітня по всій країні було зареєстровано 54 740 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, влада султанату Оман посилила карантин на тлі загострення ситуації з коронавірусу. В країні вводиться комендантська година, заборона на торгівлю, пересування людей і проведення масових заходів.

Також уряд Туреччини прийняв рішення знову ввести комендантську годину на вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.

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