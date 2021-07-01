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В Турции начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Турции приняло решение прививать население страны третьей дозой вакцины. Соответствующее нововведение является частью новой фазы нормализации, которая началась 1 июля после отмены комендантского часа и карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Известно, что в первую очередь третьей дозой будут вакцинировать медицинских работников Турции и лиц в возрасте от 50 лет.

Стоит отметить, что сейчас в стране полный курс вакцинации прошли около 15 млн человек, а 35 млн человек получили первую дозу препарата. Сегодня в Турции используют американскую вакцину Pfizer и китайскую Sinovac.

В частности, по словам главы Минздрава, лица, которые выздоровели от коронавируса - смогут вакцинироваться уже через три месяца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, со своей стороны, получил третью прививку 10 марта. Глава страны стал первым мировым лидером, получившим три дозы препарата.

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ТурцияВакцинамедицинаКоронавирус