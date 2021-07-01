У Туреччині почали щеплювати третьою дозою вакцини від COVID-19

Відомо, що в першу чергу третьою дозою вакцинуватимуть медичних працівників Туреччини та осіб віком від 50 років.

Варто відзначити, що наразі в країні повний курс вакцинації пройшли близько 15 млн осіб, а 35 млн осіб отримали першу дозу препарату. Сьогодні в Туреччині використовують американську вакцину Pfizer й китайську Sinovac.

Зокрема, за словами голови МОЗ, особи, які одужали від коронавірусу - матимуть змогу вакцинуватися вже через три місяці.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, зі свого боку, отримав третє щеплення 10 березня. Глава країни став першим світовим лідером, який отримав три дози препарату.