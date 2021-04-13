В Турции новый рекорд заболевших COVID: власти ужесточают карантин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса. В стране за последние сутки COVID-19 заразились более 59 тысяч человек.

"В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры", - цитирует издание президента страны.

По его словам, в первые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, запрещена работа спортивных залов, проведение увеселительных мероприятий, вводятся ограничения на выход на улицу лиц младше 20 и старше 65 лет. Кроме того, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19:00 (ранее с 21:00) до 05:00. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос.

По данным Минздрава Турции, в стране 13 апреля коронавирусом заразились 59 187 человек, что стало новым ежесуточным "рекордом". Всего в республике COVID-19 заразились 3 962 760 человек, 34 455 скончались, выздоровели 3 424 733 пациента.