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У Туреччині новий рекорд хворих COVID: влада посилює карантин

Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення обмежувальних заходів у зв'язку з ростом нових випадків коронавірусу. У країні за останню добу COVID-19 заразилися понад 59 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство Sabah.

"У зв'язку із зростанням числа випадків коронавирусной інфекції уряд Туреччини прийняв рішення посилити обмежувальні заходи", - цитує видання президента країни.

За його словами, в перші два тижні Рамадану заборонено міжміське сполучення, заборонена робота спортивних залів, проведення розважальних заходів, вводяться обмеження на вихід на вулицю осіб молодше 20 і старше 65 років. Крім того, збільшена тривалість комендантської години, яка тепер буде діяти з 19:00 (раніше з 21:00) до 05:00. Ресторани працюють тільки в режимі доставки і на винос.

За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, в країні 13 квітня COVID-19 заразилися 59 187 осіб, що стало новим щоденним "рекордом". Всього в республіці захворіли інфекцією 3 962 760 осіб, 34 455 померли, одужали 3 424 733 пацієнта.

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