В Турции впервые ввели вакцину от коронавируса человеку

Сегодня, 28 сентября, в Турции начались испытания вакцины против коронавируса на людях. Первым, кому ее ввели, стал 53-летний мужчина.

Об этом сообщает Hurriyet.

Как сообщается, мужчина принял участие в испытании фазы 3 вакцины, разработанной Китаем. После этого он прокомментировал прививки.

"Я пошел на это добровольно. Конечно, мы хотим, чтобы вирус, который создает проблемы для Турции и мира, был скоро побежден", - сказал он.

Напомним, 17 августа Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса; патент на вакцину выданный Национальным управлением интеллектуальной собственности.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, исполняющий обязанности міністра здравоохранения Бразилии Эдуардо Пасуелло заявил, что вакцина от COVID-19 будет внедрена для бразильцев в январе 2021 года.