В Туреччині вперше ввели вакцину від коронавірусу людині

Сьогодні, 28 вересня, у Туреччині почалися випробування вакцини проти коронавірусу на людях. Першим, кому її ввели, став 53-річний чоловік.

Про це повідомляє Hurriyet.

Як повідомляється, чоловік взяв участь у випробуванні фази 3 вакцини, розробленої Китаєм. Після цього він прокоментував щеплення.

"Я пішов добровільно на це. Звичайно, ми хочемо, щоб вірус, який створює проблеми для Туреччини та світу, був скоро переможений", - сказав він.

Нагадаємо, 17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу; патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Бразилії Едуардо Пасуелло заявив, що вакцина від COVID-19 буде впроваджена для бразильців в січні 2021 року.