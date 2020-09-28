RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Туреччині вперше ввели вакцину від коронавірусу людині

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 вересня, у Туреччині почалися випробування вакцини проти коронавірусу на людях. Першим, кому її ввели, став 53-річний чоловік.

Популярні новини

Про це повідомляє Hurriyet.

Як повідомляється, чоловік взяв участь у випробуванні фази 3 вакцини, розробленої Китаєм. Після цього він прокоментував щеплення.

"Я пішов добровільно на це. Звичайно, ми хочемо, щоб вірус, який створює проблеми для Туреччини та світу, був скоро переможений", - сказав він.

Нагадаємо, 17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу; патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Бразилії Едуардо Пасуелло заявив, що вакцина від COVID-19 буде впроваджена для бразильців в січні 2021 року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина