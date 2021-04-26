Турция с 29 апреля вводит полный локдаун

Правительство Турции приняло решение ввести полный локдаун на территории страны. Он будет действовать с 29 апреля по 17 мая.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдган, передает агентство Anadolu.
"С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун", - заявил он.
Так, с четверга в стране междугородние поездки будут разрешены только по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью.
"Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты", - заявил президент Турции.
Кроме того, все учебные заведения, включая садики и университеты, будут закрыты.
"Чтобы процесс приносил желаемые результаты, правила должны строго соблюдаться, и злоупотребление мерами недопустимо", - подчеркнул Эрдоган.
Напомним, 16 апреля власти Турции приняли решение продлить срок действия требования о предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда граждан Украины и других стран. Требование будет действовать по меньшей мере до 31 мая этого года.
Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, будет ужесточен карантин.