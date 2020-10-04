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Турция начала испытания вакцины от COVID-19 на людях

Новина українською → Анкара , Воскресенье 04 октября 2020 08:22
Турция начала испытания вакцины от COVID-19 на людях Фото: флаг Турции (flickr.com/imf)
Автор: Максим Зайченко

Турция начала испытания вакцины от коронавирусной болезни на людях. За время пандемии в стране COVID-19 заболели более 320 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Усилия Турции по разработке местной вакцины против нового коронавируса достигли стадии испытаний на людях", - сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Он добавил, что в ближайшие семь-десять дней в Турции также "будут предприняты другие усилия по вакцинации".

Согласно данным Министерства здравоохранения Турции, общее число заболевших в стране в настоящее время составляет 323 014 человек, а число выздоровевших - 283 868 человек.

Напомним, в мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина активно ведет с ними переговоры о поставках вакцин, в случае успеха.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса.

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