ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Туреччина почала випробування вакцини від COVID-19 на людях

Новость на русском → Анкара , Неділя 04 жовтня 2020 08:22
Туреччина почала випробування вакцини від COVID-19 на людях Фото: прапор Туреччини (flickr.com/imf)
Автор: Максим Зайченко

Туреччина почала випробування вакцини від коронавірусної хвороби на людях. За час пандемії в країні COVID-19 захворіли понад 320 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

"Зусилля Туреччини з розробки місцевої вакцини проти нового коронавірусу досягли стадії випробувань на людях", - повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Він додав, що в найближчі сім-десять днів у Туреччині також "будуть вжиті інші зусилля щодо вакцинації".

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, загальна кількість хворих в країні нині складає 323 014 осіб, а число видужалих - 283 868 осіб.

Нагадаємо, в світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна активно веде з ними переговори про постачання вакцин, у разі успіху.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Турция Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19