UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Турция ослабляет карантин, но комендантский час остается

Автор: Юлия Струк

Министерство внутренних дел Турции сообщает об отмене некоторых введенных из-за коронавируса ограничений. Однако комендантский час продолжает действовать.

Об этом гласит циркуляр, опубликованный на сайте ведомства.

"Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет", - сказано в сообщении.

Однако данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу.

Также министерство снимает запрет на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа. Возобновляют работу дошкольные учреждения. В период нормализации разрешили регистрацию браков без проведения свадебных церемоний.

Комендантский час в Турции продолжает действовать. Он предусмотрен по выходным дням, а также в рабочие дни с 21:00 до 5:00. Под него не подпадают только иностранцы, приехавшие на кратковременный срок с туристической целью.

При этом спортзалы, бассейны, кинотеатры, кофейни, кальянные, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов остаются закрытыми. Рестораны продолжают работать только в режиме "на вынос" и "заказ на дом".

Данные меры будут действовать до 1 июня.

Напомним, правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Решение действует с 15 мая.

Как писало РБК-Украина, ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТурцияКарантинКоронавирус