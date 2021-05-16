Туреччина послаблює карантин, але комендантська година залишається

Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомляє про скасування деяких введених через коронавірус обмежень. Однак комендантська година продовжує діяти.
"Знімаються обмеження на вихід з дому осіб старше 65 років, які зробили дві дози вакцини (ті, хто не провакцинований, можуть виходити тільки з 10:00 до 14:00 в робочі дні), а також молодше 18 років", - сказано в повідомленні.
Однак зазначеним категоріям громадян не дозволяється користуватися громадським транспортом при пересуванні по місту.
Також міністерство знімає заборону на міжміські поїздки, крім періоду дії комендантської години. Відновлюють роботу дошкільні установи. У період нормалізації дозволили реєстрацію шлюбів без проведення весільних церемоній.
Комендантська година в Туреччині продовжує діяти. Вона передбачена у вихідні дні, а також в робочі дні з 21:00 до 5:00. Під її дію не підпадають тільки іноземці, які приїхали на короткочасний термін з туристичною метою.
При цьому спортзали, басейни, кінотеатри, кав'ярні, кальянні, хамами, сауни, спа-салони, парки атракціонів залишаються закритими. Ресторани продовжують працювати тільки в режимі "на винос" і "замовлення на будинок".
Дані заходи будуть діяти до 1 червня.
Нагадаємо, уряд Туреччини скасував необхідність у пред'явленні ПЛР-тестування пасажирам, що летять з України. Рішення діє з 15 травня.
Як писало РБК-Україна, раніше Чорногорія скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.