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Туреччина послаблює карантин, але комендантська година залишається

Автор: Юлія Струк

Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомляє про скасування деяких введених через коронавірус обмежень. Однак комендантська година продовжує діяти.

Про це свідчить циркуляр, опублікований на сайті відомства.

"Знімаються обмеження на вихід з дому осіб старше 65 років, які зробили дві дози вакцини (ті, хто не провакцинований, можуть виходити тільки з 10:00 до 14:00 в робочі дні), а також молодше 18 років", - сказано в повідомленні.

Однак зазначеним категоріям громадян не дозволяється користуватися громадським транспортом при пересуванні по місту.

Також міністерство знімає заборону на міжміські поїздки, крім періоду дії комендантської години. Відновлюють роботу дошкільні установи. У період нормалізації дозволили реєстрацію шлюбів без проведення весільних церемоній.

Комендантська година в Туреччині продовжує діяти. Вона передбачена у вихідні дні, а також в робочі дні з 21:00 до 5:00. Під її дію не підпадають тільки іноземці, які приїхали на короткочасний термін з туристичною метою.

При цьому спортзали, басейни, кінотеатри, кав'ярні, кальянні, хамами, сауни, спа-салони, парки атракціонів залишаються закритими. Ресторани продовжують працювати тільки в режимі "на винос" і "замовлення на будинок".

Дані заходи будуть діяти до 1 червня.

Нагадаємо, уряд Туреччини скасував необхідність у пред'явленні ПЛР-тестування пасажирам, що летять з України. Рішення діє з 15 травня.

Як писало РБК-Україна, раніше Чорногорія скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

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