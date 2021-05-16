Туреччина послаблює карантин, але комендантська година залишається

"Знімаються обмеження на вихід з дому осіб старше 65 років, які зробили дві дози вакцини (ті, хто не провакцинований, можуть виходити тільки з 10:00 до 14:00 в робочі дні), а також молодше 18 років", - сказано в повідомленні.

Однак зазначеним категоріям громадян не дозволяється користуватися громадським транспортом при пересуванні по місту.

Також міністерство знімає заборону на міжміські поїздки, крім періоду дії комендантської години. Відновлюють роботу дошкільні установи. У період нормалізації дозволили реєстрацію шлюбів без проведення весільних церемоній.

Комендантська година в Туреччині продовжує діяти. Вона передбачена у вихідні дні, а також в робочі дні з 21:00 до 5:00. Під її дію не підпадають тільки іноземці, які приїхали на короткочасний термін з туристичною метою.

При цьому спортзали, басейни, кінотеатри, кав'ярні, кальянні, хамами, сауни, спа-салони, парки атракціонів залишаються закритими. Ресторани продовжують працювати тільки в режимі "на винос" і "замовлення на будинок".

Дані заходи будуть діяти до 1 червня.