Тяжелые случаи COVID удваивают шансы умереть в 2022 году, - исследование

Согласно исследованию, у пациентов, переживших тяжелую форму COVID, вероятность смерти в течение следующего года более чем в два раза выше, чем у тех, кто не был инфицирован или имел легкие симптомы вируса.

"Мы провели предыдущее исследование, которое показало, что выздоровевшие пациенты с тяжелой формой COVID-19 подвергались значительно большему риску госпитализации в последующие шесть месяцев", - сказал профессор Арка Майнус из Университета Флориды.

В исследовании говорится, что повышенный риск смерти был выше для пациентов моложе 65 лет. Чтобы установить это ученые проанализировали истории болезни 13 638 пациентов.

Такое заявление ученых доказывает необходимость вакцинации.