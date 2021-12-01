Тяжкі випадки COVID подвоюють шанси померти у 2022 році, - дослідження

Дослідження американських вчених показує, що важкий перебіг коронавірусу може значно нашкодити здоров'ю в довгостроковій перспективі. Тому серйозні випадки COVID подвоюють шанси померти у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frontiers in Medicine.
Згідно з дослідженням, у пацієнтів, які пережили важку форму COVID, ймовірність смерті протягом наступного року більш ніж удвічі вища, ніж у тих, хто не був інфікований або мав легкі симптоми вірусу.
"Ми провели попереднє дослідження, яке показало, що пацієнти з тяжкою формою COVID-19, що одужали, зазнавали значно більшого ризику госпіталізації в наступні шість місяців", - сказав професор Арка Майнус з Університету Флориди.
У дослідженні говориться, що підвищений ризик смерті був вищим для пацієнтів молодше 65 років. Щоб встановити це вчені проаналізували історії хвороби 13 638 пацієнтів.
Така заява вчених доводить необхідність вакцинації.
Нагадаємо, країни-учасниці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) погодилися розпочати переговори щодо міжнародного договору про запобігання та контроль над майбутніми пандеміями. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 1 грудня.