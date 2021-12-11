Тысяча за вакцинацию. На что можно будет потратить деньги

Как получить выплату

Подать заявку на получение выплаты за вакцинацию от коронавируса можно через мобильное приложение "Дия". Для тех, кто по каким-то причинам не имеет этого приложения, в частности для пожилых людей, уже в ближайшее время появится альтернативный механизм.

Куда можно потратить средства

Как отмечал президент Владимир Зеленский, потратить эти средства можно будет на поддержку тех секторов экономики, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на железнодорожные или авиаперевозки,

покупку книг.

Сколько планируют потратить на помощь

Ожидается, что на выплаты за вакцинацию из государственного бюджета в этом году выделят 8 млрд гривен.

Детали программы