Тисяча за вакцинацію. На що можна буде витратити гроші

Як отримати виплату

Подати заявку на отримання виплати за вакцинацію від коронавірусу можна через мобільний застосунок "Дія". Для тих, хто з якихось причин не має цього застосунку, зокрема для літніх людей, вже найближчим часом з'явиться альтернативний механізм.

Куди можна витратити кошти

Як зазначав президент Володимир Зеленський, витратити ці кошти можна буде на підтримку тих секторів економіки, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.

Отриману тисячу гривень можна буде витратити на:

абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;

квиток в кінотеатр або театр;

похід в музей;

квиток на залізничне чи авіаперевезення,

покупку книг.

Скільки планують витратити на допомогу

Очікується, що на виплати за вакцинацію з державного бюджету цього року виділять 8 млрд гривень.

Деталі програми