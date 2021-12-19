Тысяча за вакцинацию. Уже более 3 млн украинцев оформили "еПоддержку"

По состоянию на 19 декабря уже более 3 млн украинцев оформили услугу "еПоддержка", в рамках которой будет выплачена тысяча гривен за вакцинацию от COVID. Также стало известно, на что именно начали тратить эти средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, большая часть из этого числа уже получила деньги, поскольку "Монобанк", "Альфа-Банк" и "А-Банк" начали переводить их раньше. Клиенты остальных банков, которые присоединились к проекту, получат деньги в течение 10 дней.

Он также отметил, что по количеству потраченных денег топ-3 категорий выглядит следующим образом:

Книги

Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг)

Железнодорожный транспорт

"Напомню, что предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют. Не забывайте обновлять приложение "Дия", - добавил Федоров.