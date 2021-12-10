Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить (инструкция)

Тысяча гривен за вакцинацию начнет поступать на счета украинцев с 19 декабря. Для участия в программе нужен "зеленый" сертификат в приложении "Дия".
Подробнее о том, как записаться на получение выплат по программе еПоддержка - в материале РБК-Украина ниже.
Тысячу гривен за вакцинацию получат:
Отметим, сертификаты с портала "Дия" или бумажные справки на данном этапе не подходят для участия в программе. Аналоги приложению сейчас прорабатываются и будут запущены в 3 квартале 2022 года.
Чтобы получить выплату нужно:
Для получения выплаты нужно быть клиентом банка, который участвует в программе. На данный момент в списке такие банки:
Список банков будет расширяться.
Старт выплат запланирован на 19 декабря. А вот подать заявку можно будет уже с понедельника, 13 декабря. Чтобы получить деньги в этом году, нужно подать заявку до 29 декабря. В следующем году выплаты продолжатся, а вот потратить их надо успеть за 4 месяца, иначе они вернутся обратно государству.
Потратить деньги можно будет на ограниченный список услуг: