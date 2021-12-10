Тисяча за вакцинацію. Як отримати і на що витратити (інструкція)

Тисяча гривень за вакцинацію почне надходити на рахунки українців з 19 грудня. Для участі в програмі потрібен "зелений" сертифікат в додатку "Дія".
Детальніше про те, як записатися на отримання виплат за програмою єПідтримка - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Тисячу гривень за вакцинацію отримають:
Відзначимо, сертифікати з порталу "Дія" або паперові довідки на даному етапі не підходять для участі в програмі. Аналоги додатку зараз опрацьовуються і будуть запущені в 3 кварталі 2022 року.
Щоб отримати виплату потрібно:
Для отримання виплати потрібно бути клієнтом банку, який бере участь у програмі. На даний момент в списку такі банки:
Список банків буде розширюватися.
Старт виплат запланований на 19 грудня. А ось подати заявку можна буде вже з понеділка, 13 грудня. Щоб отримати гроші в цьому році, потрібно подати заявку до 29 грудня. У наступному році виплати продовжаться, а ось витратити їх треба встигнути за 4 місяці, інакше вони повернуться назад державі.
Витратити гроші можна буде на обмежений список послуг: