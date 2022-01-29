Тысяча за вакцинацию. Программу расширят в феврале: на что можно будет тратить средства

В феврале ожидается расширение программы "єПідтримка". Уже в следующем месяце пожилые люди смогут оплачивать коммунальные услуги "ковидной" тысячью.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Однако пока не известно, когда именно и людей какого возраста будет касаться расширение программы. Если по аналогии с приобретением лекарств, то, скорее всего, речь идет об украинцах старше 60-ти лет, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
Также в ближайшее время программа по выплатам "ковидной" тысячи будет распространяться на граждан Украины в возрасте 14-18 лет. Они смогут использовать средства не только на покупку книг, походов в театры, кинотеатры и музеи, а также оплатить образовательные курсы и услуги.
Помимо этого украинские власти сейчас работают над тем, чтобы позволить вакцинированным людям с инвалидностью первой группы потратить тысячу гривен на приобретение лекарств.
Отметим, что"єПідтримка"
Напомним, украинцы потратили более 1,3 млрд гривен в рамках программы "еПідтримка".
Ранее в Минцифре рассказали, когда и как на "ковидную" тысячу можно будет купить лекарства.