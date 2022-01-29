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Тисяча за вакцинацію. Програму розширять у лютому: на що можна буде витрачати кошти

Автор: Валерія Поліщук

У лютому очікується розширення програми "єПідтримка". Вже наступного місяця літні люди зможуть оплачувати комунальні послуги "ковідною" тисячею.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Однак поки не відомо, коли саме і людей якого віку стосуватиметься розширення програми. Якщо за аналогією з придбанням ліків, то, швидше за все, мова йде про українців старше 60-ти років, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Також найближчим часом програма з виплат "ковідної" тисячі буде поширюватися на громадян України віком 14-18 років. Вони зможуть використовувати кошти не тільки на покупку книг, походів в театри, кінотеатри і музеї, а також оплатити освітні курси та послуги.

Крім цього, українська влада зараз працює над тим, щоб дозволити вакцинованим людям з інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень на придбання ліків.

Відзначимо, що"єПідтримка"

Нагадаємо, українці витратили понад 1,3 млрд гривень у рамках програми "єПідтримка".

Раніше в Мінцифрі розповіли, коли і як на "ковідну" тисячу можна буде купити ліки.

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