Тысяча за вакцинацию. Виртуальные карты уже оформили более 300 тысяч украинцев

"Старт тестирования - с 13 декабря. Обновляйте "Дию" в маркетах уже сейчас, записывайтесь прямо в приложении и будьте первыми, кто воспользуется услугой", - уточнил он.

Напомним, с понедельника все вакцинированные граждане Украины старше 18 лет могут подать заявку на получение тысячи за вакцинацию. Условием для получения выплаты является полный курс вакцинации.

Стоит отметить, что на первом этапе выплата будет доступна только в приложении "Дия". Получить тысячу гривен за вакцинацию на обычную карту нельзя. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров. Открыть карту можно будет и онлайн, и офлайн. Снять деньги с карты или перевести их на другую карту нельзя. Один из банков, который участвует в программе, сообщил, что на обработку заявки потребуется до 5 дней.

Также для участия в программе на первом этапе принимаются только "зеленые" сертификаты и только в приложении "Дия". А вот сертификат с портала "Дия" или бумажный от семейного врача не подходят.