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Тисяча за вакцинацію. Віртуальні карти вже оформили понад 300 тисяч українців

Автор: Ольга Белей

9 грудня українські банки почали випускати віртуальні карти для проекту "е-Підтримка". Частина банків ще проходять процес підключення до системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Вчора перші банки почали випускати віртуальні карти для проекту "е-Підтримка". На даний момент статистика - 302 310 відкритих карт всього, з них:

  • Монобанк-255 039
  • Абанк-25 611
  • Альфа-банк-21 660

Решта банків проходять процес підключення", - написав він.

Він також запропонував всім користувачам взяти участь в бета-тестування послуги.

"Старт тестування - з 13 грудня. Оновлюйте "Дію" в маркетах вже зараз, записуйтеся прямо в додатку і будьте першими, хто скористається послугою", - уточнив він.

Нагадаємо, з понеділка всі вакциновані громадяни України старше 18 років можуть подати заявку на отримання тисячі за вакцинацію. Умовою для отримання виплати є повний курс вакцинації.

Варто відзначити, що на першому етапі виплата буде доступна тільки в додатку "Дія". Отримати тисячу гривень за вакцинацію на звичайну карту не можна. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту "е-Підтримка" в одному з банків-партнерів. Відкрити карту можна буде і онлайн, і офлайн. Зняти гроші з карти або перевести їх на іншу карту не можна. Один з банків, який бере участь у програмі, повідомив, що на обробку заявки буде потрібно до 5 днів.

Також для участі в програмі на першому етапі приймаються тільки "зелені" сертифікати і тільки в додатку "Дія". А ось сертифікат з порталу "Дія" або паперовий від сімейного лікаря не підходять.

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