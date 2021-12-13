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Тысяча за вакцинацию. Виртуальные карты уже оформили более миллиона украинцев

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Украина, Понедельник 13 декабря 2021 09:40
Тысяча за вакцинацию. Виртуальные карты уже оформили более миллиона украинцев Фото: гривны в руке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Украинские банки начали выпускать виртуальные карты для выплаты тысячи гривен за вакцинацию. По состоянию на утро, 13 декабря, уже открыто 1 035 225 карт в рамках проекта "е-Поддержка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта "е-Поддержка" и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня", - написал он.

При этом министр предложил пользователем обновить приложение "Дия" и записаться на бета-тестирование услуги.

В данный момент статистика по открытым картам:

  • Монобанк - 878 572 карт.
  • А-банк - 84 292 карт.
  • Альфа-банк - 72 361.

"Сегодня ожидаем подключение минимум еще одного большого банка. Данный проект - это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства", - резюмировал он.

Напомним, с 19 декабря украинцы смогут получить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Рассчитывать на выплату смогут те, кто получил обе прививки от COVID-19.

Ожидается, что на выплаты за вакцинацию из государственного бюджета в этом году выделят 8 млрд гривен.

Стоит отметить, чтобы получить деньги, нужно оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров, а затем заполнить заявку в приложении "Дия" в разделе "Услуги".

Ранее сообщалось, что для того, чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию в этом году нужно оформить заявку на выплату до 29 декабря. Запуск бета-теста со следующей недели анонсировал сегодня на Кабмине премьер Денис Шмыгаль.

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