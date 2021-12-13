ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тисяча за вакцинацію. Віртуальні карти вже оформили понад мільйон українців

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 грудня 2021 09:40
Тисяча за вакцинацію. Віртуальні карти вже оформили понад мільйон українців Фото: гривні в руці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Українські банки почали випускати віртуальні карти для виплати тисячі гривень за вакцинацію. Станом на ранок, 13 грудня, вже відкрито 1 035 225 карт в рамках проекту "е-Підтримка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"1 035 225 віртуальних карт відкрито в рамках проекту "е-підтримка" і 1 348 137 користувачів записалися на бета-тестування послуги, яке стартує сьогодні", - написав він.

При цьому міністр запропонував користувачем оновити додаток "Дія" і записатися на бета-тестування послуги.

В даний момент статистика за відкритими картками:

  • Монобанк-878 572 карт.
  • А-банк-84 292 карт.
  • Альфа-банк - 72 361.

"Сьогодні очікуємо підключення мінімум ще одного великого банку. Даний проект - це хороший тест на швидкість впровадження інновацій для різних секторів бізнесу і держави", - резюмував він.

Нагадаємо, з 19 грудня українці зможуть отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Розраховувати на виплату зможуть ті, хто отримав обидва щеплення від COVID-19.

Очікується, що на виплати за вакцинацію з державного бюджету цього року виділять 8 млрд гривень.

Варто відзначити, щоб отримати гроші, потрібно оформити віртуальну карту в одному з банків партнерів, а потім заповнити заявку в додатку "Дія "в розділі "Послуги".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус