ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Более тысячи учебных заведений на Закарпатье не вакцинировали 80% сотрудников

Новина українською →
Пятница 17 сентября 2021 12:52
Более тысячи учебных заведений на Закарпатье не вакцинировали 80% сотрудников Фото: вакцинация в школах Закарпатья на низком уровне (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

Более тысячи учебных заведений в Закарпатской области могут закрыть после введения "желтой" зоны адаптивного карантина. Там не вакцинированы 80% персонала.

Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки Закарпатской ОГА в ответ на информационный запрос.

Количество учебных заведений, которые имеют 80% вакцинированных работников:

  • среднего образования - 184;
  • дошкольного образования-123;
  • професионального предвысшего образования - 2;
  • высшего образования - 0.

Количество учебных заведений, которые не вакцинировали 80% работников:

  • среднего образования - 420;
  • дошкольного образования - 579;
  • професионального предвысшего образования - 12;
  • высшего образования - 7.

Ранее сообщалось, что во всех школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива превысили 80%.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе