Более тысячи учебных заведений на Закарпатье не вакцинировали 80% сотрудников
Фото: вакцинация в школах Закарпатья на низком уровне (Getty Images)
Более тысячи учебных заведений в Закарпатской области могут закрыть после введения "желтой" зоны адаптивного карантина. Там не вакцинированы 80% персонала.
Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки Закарпатской ОГА в ответ на информационный запрос.
Количество учебных заведений, которые имеют 80% вакцинированных работников:
- среднего образования - 184;
- дошкольного образования-123;
- професионального предвысшего образования - 2;
- высшего образования - 0.
Количество учебных заведений, которые не вакцинировали 80% работников:
- среднего образования - 420;
- дошкольного образования - 579;
- професионального предвысшего образования - 12;
- высшего образования - 7.
Ранее сообщалось, что во всех школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива превысили 80%.