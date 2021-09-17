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Більше тисячі навчальних закладів на Закарпатті не вакцинували 80% співробітників

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П'ятниця 17 вересня 2021 12:52
Більше тисячі навчальних закладів на Закарпатті не вакцинували 80% співробітників Фото: вакцинація в школах Закарпаття на низькому рівні (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський

Більше тисячі навчальних закладів у Закарпатській області можуть закрити після запровадження "жовтої" зони адаптивного карантину. Там не вакциновані 80% персоналу.

Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті освіти і науки Закарпатської ОДА у відповідь на інформаційний запит.

Кількість закладів освіти, які мають 80% вакцинованих працівників:

  • середньої освіти - 184;
  • дошкільної освіти - 123;
  • фахової передвищої освіти - 2;
  • вищої освіти - 0.

Кількість закладів освіти, які не вакцинували 80% працівників:

  • середньої освіти - 420;
  • дошкільної освіти - 579;
  • фахової передвищої освіти - 12;
  • вищої освіти - 7.

Раніше повідомлялося, що у всіх школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу перевищили 80%.

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