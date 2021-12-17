Тысячу за вакцинацию частично освободили от налогов

Верховная рада Украины частично освободила от налогообложения тысячу гривен за вакцинацию от COVID, которую получают украинцы в рамках программы "еПоддержка". Соответствующий законопроект №4577 во втором чтении поддержали 287 нардепов.

В частности, тысяча гривен за вакцинацию от COVID не будет облагаться налогом на доходы физических лиц, но в то же время остается военный сбор. Причем правка о том, чтобы освободить эти средства от военного сбора, ставилась на подтверждение, но ее отклонили.

Кроме того, этим же законом до 1 января 2024 года снизили до 7% ставку НДС на билеты на всеукраинские и международные спортивные мероприятия.