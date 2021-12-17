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Тысячу за вакцинацию частично освободили от налогов

Автор: Юлия Бойко

Верховная рада Украины частично освободила от налогообложения тысячу гривен за вакцинацию от COVID, которую получают украинцы в рамках программы "еПоддержка". Соответствующий законопроект №4577 во втором чтении поддержали 287 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

В частности, тысяча гривен за вакцинацию от COVID не будет облагаться налогом на доходы физических лиц, но в то же время остается военный сбор. Причем правка о том, чтобы освободить эти средства от военного сбора, ставилась на подтверждение, но ее отклонили.

Кроме того, этим же законом до 1 января 2024 года снизили до 7% ставку НДС на билеты на всеукраинские и международные спортивные мероприятия.

Напомним, накануне некоторые вакцинированные украинцы уже начали получать тысячу за вакцинацию, причем раньше анонсированных сроков.

И, как стало известно, буквально через несколько часов после начала выплат из-за наплыва покупателей перестали работать сайты популярных книжных магазинов, таких как "Книгарня Є", "Книжный клуб" и Yakaboo, поскольку эти средства можно потратить на книги.

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КоронавирусВакцинация