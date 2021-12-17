Тисячу за вакцинацію частково звільнили від податків

Верховна рада України частково звільнила від оподаткування тисячу гривень за вакцинацію від COVID, яку отримують українці в рамках програми "еПідтримка". Відповідний законопроект №4577 у другому читанні підтримали 287 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Зокрема, тисяча гривень за вакцинацію від COVID не оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб, але водночас залишається військовий збір. Причому правка про те, щоб звільнити ці кошти від військового збору, ставилася на підтвердження, але її відхилили.

Крім того, цим же законом до 1 січня 2024 року знизили до 7% ставку ПДВ на квитки на всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи.