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Тисяча за вакцинацію: перша авіакомпанія оголосила про участь у програмі

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 12:54
Тисяча за вакцинацію: перша авіакомпанія оголосила про участь у програмі Фото: гроші за вакцинацію можна буде витратити на квиток МАУ (Ольга Маджумдар/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Отриману тисячу гривень за вакцинацію від COVID можна буде витратити на внутрішні авіарейси. Сьогодні стало відомо про те, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" стала одним з українських авіаперевізників, які беруть участь у програмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАУ.

Повідомляється, що тисячу за вакцинацію можна буде витратити на переліт виключно власними внутрішніми рейсами МАУ. На сьогодні авіакомпанія виконує регулярні внутрішні рейси тільки між Києвом і Одесою. Але в перспективі мережа маршрутів може бути розширена.

"Умови процедури бронювання авіаквитків з використанням виділених коштів авіакомпанія повідомить після проведення технічної інтеграції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало інструкцію, як отримати і на що витратити тисячу за вакцинацію.

Також стало відомо, що понад 300 тисяч українців вже оформили віртуальні карти для отримання цих грошей.

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