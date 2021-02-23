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Ученые дали прогноз развития COVID в Украине на начало марта: ситуация ухудшится

Автор: Анастасия Рокитна

В начале марта в Украине может ухудшиться COVID-статистика. Количество заражений за сутки может вырасти в среднем до 6820 случаев.

Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.

Наибольшие темпы распространения в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6275 (Prophet) и 5612 (SEIR-U) в течение недели 23 февраля - 1 марта 2021 года", - говорится в прогнозе.

Также, по данным ученых, среднее количество новых случаев в течение недели 2-8 марте составит 6820.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали еще 4 182 новых случая коронавируса. Ивано-Франковская, Черновицкая область и Киев - в лидерах по количеству заражений.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID - школы перевели на дистанционную форму обучения, а время работы ресторанов сократили.

Ранее глава Черновицкой ОГА заявлял, что в регионе "угрожающая ситуация" с коронавирусом.

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