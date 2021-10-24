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Ученые доказали, что COVID-19 бьет по памяти даже через месяцы: люди не могут думать

Автор: Наталья Скороход

Коронавирус вызывает когнитивные расстройства даже спустя месяцы после болезни. Это доказали ученые в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Исследователи из Медицинской школы Икана выяснили, что около 24% людей, выздоровевших от COVID-19, продолжают испытывать когнитивные трудности, включая проблемы с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой. Они провели тесты у 740 пациентов, которые лечились по системе Mount Sinai в Нью-Йорке с первых дней пандемии.

По ее словам, результаты исследования показали относительно высокий уровень когнитивных нарушений даже спустя 7 месяцев после болезни.

Согласно новому исследованию,

Беккер рекомендует скрининг на психические нарушения после заражения коронавирусом в качестве стандарта лечения, независимо от возраста пациента.

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Коронавирус