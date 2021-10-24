Вчені довели, що COVID-19 б'є по пам'яті навіть через місяці: люди не можуть думати

Коронавірус викликає когнітивні розлади навіть через місяці після хвороби. Це довели вчені в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Дослідники з Медичної школи Ікана з'ясували, що близько 24% людей, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати когнітивні труднощі, включаючи проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації та фокусуванням. Вони провели тести у 740 пацієнтів, які лікувалися за системою Mount Sinai в Нью-Йорку з перших днів пандемії.
За її словами, результати дослідження показали відносно високий рівень когнітивних порушень навіть через 7 місяців після хвороби.
Згідно з новим дослідженням,
Беккер рекомендує скринінг на психічні порушення після зараження коронавірусом в якості стандарту лікування, незалежно від віку пацієнта.