Ученые доказали передачу коронавируса от человека животным

В прошлом году в зоопарке Южной Африки коронавирусом заболели животные. Это стало стимулом к исследованию передачи вируса от человека к животным.

Вирусом заболели две пумы и три льва, живущие в неволе. Ученые предполагают, что COVID-19 попал в организм животных через сотрудников зоопарка, которые бессимптомно болели коронавирусом.

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