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Ученые доказали передачу коронавируса от человека животным

Автор: Наталья Скороход

Университетом Претории опубликовано исследование, которое подтверждает передачу коронавируса от человека животным. При этом ученые допускают тяжелые формы COVID-19 у животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В прошлом году в зоопарке Южной Африки коронавирусом заболели животные. Это стало стимулом к исследованию передачи вируса от человека к животным.

Вирусом заболели две пумы и три льва, живущие в неволе. Ученые предполагают, что COVID-19 попал в организм животных через сотрудников зоопарка, которые бессимптомно болели коронавирусом.

"

Напомним, что в Гонконге коронавирусом заболели хомяки. Их собираются уничтожить.

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